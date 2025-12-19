Natale e tradizione, al Rione Terra la festa del Roccocò
POZZUOLI – Domani – sabato 20 dicembre – al museo Diocesano al Rione Terra, ore 16:00, al via la seconda edizione di RocCocò Fest, dedicata al Roccocò, dolce della tradizione natalizia napoletana, tavola rotonda parteciperanno il sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni, il consigliere della Città Metropolitana di Napoli Vincenzo Cirillo, il direttore dei beni culturali della Diocesi di Pozzuoli Don Roberto della Rocca, l’ideatrice del progetto Anna Russolillo presidente di Villaggio Letterario e la coordinatrice di Puteoli Sacra Francesca Attanasio.