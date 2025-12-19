A Quarto i funerali di Vincenzo. Proclamato il lutto cittadino

QUARTO – Si svolgeranno domani, sabato 20 dicembre, alle ore 14:00 presso la Parrocchia “Gesù Divino Maestro” di Quarto, le esequie del nostro giovanissimo concittadino Vincenzo Pepe, tragicamente scomparso in un incidente lunedì scorso a Pozzuoli. Per l’occasione il sindaco Antonio Sabino ha proclamato il lutto cittadino. “Un gesto di vicinanza e solidarietà per onorare la memoria di Vincenzo e per condividere, come comunità unita, il dolore di fronte a una tragedia che ha profondamente scosso la città di Quarto.” ha dichiarato Sabino.