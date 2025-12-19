Lutto nel mondo dell’imprenditoria: è morto il patron di “Ciro a Mergellina”

NAPOLI – È morto all’età di 74 anni Antonio De Martino, storico fondatore dello Chalet “Ciro a Mergellina” che ha dato vita a una serie di punti vendita presenti anche nei Campi Flegrei. Don Antonio – come tutti lo chiamavano – è deceduto nella serata di oggi dopo che le sue condizioni di salute erano peggiorate a seguito di una polmonite interstiziale. Grande il cordoglio da parte di amici, conoscenti e i tanti dipendenti che nel corso degli anni hanno vissuto accanto all’imprenditore napoletano.