Blitz al porto di Pozzuoli: sequestrato pesce venduto illegalmente – LE FOTO

POZZUOLI – Blitz questa mattina al porto di Pozzuoli dove in un’operazione condotta dalla Capitaneria di porto insieme alla Polizia di Stato e alla Polizia Municipale sono stati sequestrati diversi quantitativi di pesce venduti illegalmente. L’attività è stata condotta, in particolare, sulla banchina ai piedi di Piazza a mare. Nel mirino è finito il pescato venduto lungo la strada, del quale non si conoscono né la provenienza né riferimento sulla tracciabilità. Il venditore è stato sanzionato, mentre la merce sequestrata è stata distrutta.

