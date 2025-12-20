Capodanno a Pozzuoli: in anteprima i nomi dei cantanti che saluteranno il 2026

POZZUOLI – Saranno Luca Sepe, Giuliano Palma, Veronica Siimioli, Shade e Febbre Italiana i protagonisti della festa di Capodanno a Pozzuoli. L’evento musicale si terrà anche quest’anno sul Lungomare “Sandro Pertini” di via Napoli. Un cartello di artisti – che fanno parte del cast di Azzurra Spettacoli – destinato a tutte le età. Luca Sepe è un cantautore, performer e comico; Giuliano Palma è un figura storica del panorama musicale italiano, noto per la sua versatilità vocale e stilistica; Veronica Simioli è una voce raffinata e identitaria, capace di fondere jazz, soul e pop in chiave contemporanea; Shade invece è un’artista urban tra i più rappresentativi della scena nazionale; mentre Febbre Italiana darà vita a un format di intrattenimento che trasformerà il lungomare in una discoteca a cielo aperto attraverso remix dance dei più grandi successi italiani dagli anni ’90 a oggi, animazione, luce, ritmo e partecipazione collettiva.