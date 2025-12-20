POZZUOLI/ Vigili si fingono clienti e incastrano tassista abusivo

POZZUOLI – Cercava clienti con annunci attraverso i socialnetwork, pubblicizzandosi come taxista. È stato scoperto così, dagli agenti della municipale di Pozzuoli, un autista abusivo. Nella serata di venerdì, i poliziotti del corpo guidato dal comandante Fabio Felice De Silva, in abiti civili hanno intercettato il servizio di trasporto e segnalato alla pattuglia dei colleghi in servizio con posto di controllo, il passaggio dell’auto, una Hyundai Tucson con passeggeri-clienti a bordo. È stato così intimato l’alt mettendo fine alla corsa del taxi clandestino.

IL SEQUESTRO – Si è proceduto ad elevare una sanzione nei confronti del conducente, privo di requisiti professionali e della prescritta licenza, per un importo da 1.812 a 7.249 euro, con sequestro dell’auto e sospensione della patente da quattro a dodici mesi. Durante la stessa serata le pattuglie di caschi bianchi, coordinate dal sottotenente Daniele Guerriero e dalla sottotenente Raffaella Nunziale, hanno proceduto al controllo di oltre 40 veicoli, ritirando 2 patenti per utilizzo di apparecchio telefonico alla guida ed elevando oltre 30 verbali per diverse irregolarità riscontrate. Serrati anche i controlli per la sicurezza nei locali: gli agenti hanno ispezionato tre discopub, per il controllo delle emissioni sonore e della vendita di alcolici, soprattutto per la tutela dei minori. Operazioni che continueranno nei prossimi giorni, a tutela di tutti i cittadini.