POZZUOLI/ Celli Group, Ioffredo (SI) non si ferma «La lotta paga, ma non è finita»

POZZUOLI – «Dopo due mesi di lotta durissima, di presidio permanente e di occupazione della fabbrica, le lavoratrici e i lavoratori della Celli Group hanno ottenuto un primo, importante risultato: 18 mesi di cassa integrazione e l’impegno della Regione, del Comune e dell’azienda per una ricollocazione nel territorio. Quando è iniziato lo stato di agitazione, la proprietà non mostrava alcuna disponibilità a garantire misure di protezione sociale, né incentivi, né tantomeno una reale volontà di farsi carico del futuro occupazionale dei dipendenti. Quanto conquistato oggi dimostra, ancora una volta, che vale sempre la pena lottare per i diritti e che solo attraverso una mobilitazione collettiva è possibile fermare le ingiustizie, non arrendersi ad un amaro destino e ribaltare rapporti di forza apparentemente immutabili.» È quanto fa sapere Stefano Ioffredo, segretario provinciale di Sinistra Italiana. «Questo – aggiunge – è un primo passo, ma non può e non deve bastare! Ora bisogna continuare a lottare e ad impegnarsi fino a quando non sarà stato ricollocato ogni singolo lavoratore. Chiediamo pertanto il ritiro immediato di tutte le denunce presentate dall’azienda contro i dipendenti che hanno occupato la fabbrica per difendere il proprio posto di lavoro: non si possono criminalizzare lavoratori che hanno esercitato un diritto legittimo alla difesa della propria dignità e del proprio posto di lavoro. La Regione Campania e il comune devono attivarsi subito affinché si proceda, nel più breve tempo possibile, alla ricollocazione dei lavoratori nel tessuto produttivo del territorio, trasformando gli impegni assunti in atti concreti.

L’IMPEGNO – «Da parte nostra – prosegue Ioffredo – continueremo a fare la nostra parte affinché sia tutelata con la dignità del lavoro la sicurezza e il decoro dei lavoratori di Celli Group e delle loro famiglie. Come Sinistra Italiana, insieme al nostro consigliere regionale e metropolitano Rosario Andreozzi, continueremo a seguire e ad accompagnare questa vertenza passo dopo passo, fino all’ultima ricollocazione. Compulseremo il presidente Roberto Fico e tutte le istituzioni coinvolte affinché non venga mai meno l’impegno assunto con i lavoratori e con le loro famiglie, un impegno ribadito anche durante l’ultima campagna elettorale. Nonostante l’abbandono di un presidio industriale storico rappresenti un’amara sconfitta per la città di Pozzuoli, il cui tessuto sociale e economico è già messo a dura prova dalla crisi bradisismica, la lotta delle lavoratrici e dei lavoratori della Celli Group rappresenta un ulteriore esempio per la nostra città e tutto il mondo del lavoro. Perché solo organizzandosi, resistendo e lottando fianco a fianco si possono conquistare diritti e combattere le ingiustizie. La lotta paga, ma la lotta non è finita! Non ci fermeremo, continueremo ad essere al fianco dei dipendenti della Celli Group fino all’ultima ricollocazione.»