Le Terme Puteolane verso la rinascita: al via i lavori a Pozzuoli

di Luigi Borrone

POZZUOLI – Le Terme Puteolane di Pozzuoli stanno tornando a nuova vita. Questo storico complesso degli anni ’20-’30, un tempo lussuoso centro benessere con hotel e strutture termali, è ora al centro di un ambizioso progetto di ristrutturazione. Dopo anni di abbandono, le preziose acque termali puteolane torneranno a fluire in un hotel di lusso con SPA moderna. Un esempio di come il patrimonio storico possa rinascere e contribuire allo sviluppo turistico del territorio campano. La gru testimonia l’inizio di questa importante trasformazione affacciata sul mare.