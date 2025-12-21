POZZUOLI/ «Le case popolari di Monterusciello cadono a pezzi, aspettiamo la tragedia?»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Le chiamate e i verbali, aumentano. Il Comune non dà risposta, interviene sul facile, eseguendo lavori che si mascherano con semplice pitturazione. Intanto lotto 1 non ha progetti. I pannelli in cemento perimetrali si sono rovinati – perché non è stata fatta mai una manutenzione dal 1986 dall’assegnazione. In data 20/12/2025 ora di pranzo: Lotto 1M ,come altri edifici dell’otto 1 via G. Deledda – caduta pezzi di cemento dai pannelli prefabbricati – dall’alto. Sicuramente in pochi giorni ripristino della zona degradata – ” e il restante? “. Per queste situazioni vi sono presenti verbali che risalgono da anni e anni Signor Sindaco che dobbiamo aspettare,che il danno viene provocato a persone? Anni fa’ cadde un pannello intero da un primo piano. Oggi sono intervenuti su chiamata, vigili del fuoco e polizia municipale.» (Giovanni M.)