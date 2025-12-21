CALCIO/ Mancini-gol: la Puteolana fa 1-1 al Conte

POZZUOLI – La Puteolana chiude il suo 2025 calcistico regalandosi una prestazione da “big” contro chi “big” lo è classifica alla mano. Il Gladiator di mister Farina veniva infatti da 8 vittorie consecutive, che consegnano ai sammaritani un terzo posto in campionato, facendo corsa a sé insieme a Caivanese e Real Forio. I diavoli, dal canto loro, hanno però l’orgoglio da dover difendere dopo l’ultima sconfitta casalinga contro il Castel Volturno. Orgoglio che viene fuori nella ripresa: al vantaggio ospite grazie ad un’autorete rocambolesca nel finale di tempo, i ragazzi di mister Correali rispondono con una prestazione maiuscola, raccogliendone i frutti col pareggio firmato da Mancini, che restituisce morale in vista del girone di ritorno appena iniziato.

LA PARTITA – I primi minuti del match fanno capire che il 5-0 del girone d’andata è ormai un lontano ricordo. Il match è molto equilibrato, e ad una costruzione più ragionata della Puteolana, il Gladiator risponde con un gioco molto verticale nel tentativo di innescare il fornito reparto offensivo. Ad inizio match ci prova Filogamo con un tiro largo dopo una respinta su una conclusione di Mancini. Il Gladiator nei primi 10 minuti si affaccia dalle parti di Cabriglia con un paio di conclusioni di Liguori prima e Malafronte poi, entrambe alte. La svolta arriva al 42′ dagli sviluppi di palla inattiva: Manzo colpisce di testa, Cabriglia smanaccia sulla traversa, ma un rimpallo beffardo sul corpo di Riccio concede il vantaggio agli ospiti. Nella ripresa, botta e risposta tra il 53′ e il 56′ con un tiro volante di Mansour respinto da Cabriglia e una conclusione di controbalzo di Capuano, che sfiora il palo alla destra di Marino. Mister Correale aumenta quindi il peso del suo attacco, inserendo Rodriguez per Pissinis, una punta per un difensore. E la partita cambia. Il pareggio granata arriva al 75′ con una punizione di Riccio smorzata da Mirante per Mancini, che scarica un destro violentissimo sotto la traversa da posizione defilata. La Puteolana non si accontenta del pari e cinge d’assedio l’area avversaria. Al 78′ ci prova ancora Mancini con una rovesciata di poco alta, ma è al minuto 83 che ai tifosi puteolani resta l’urlo strozzato in gola: Mirante controlla e spara da fuori area, colpendo in pieno l’incrocio dei pali. Nemmeno Battaglia riesce a ribaltare le sorti del match con una deviazione da palla inattiva al 95′: al “Conte” termina 1-1.

PUTEOLANA 1902: Cabriglia, Pissinis (71′ Rodriguez), Battaglia, Riccio, Avolio, Grieco, Capuano, Mirante, De Rosa (56′ Ferrara), Mancini (85′ Acampora), Filogamo (80′ Palladino). A disposizione: Orefice, Trotta, Giuliani, Auriemma, Onda. All. Correale.

GLADIATOR 1924: Marino, Balzano, Argento (56′ Picascia), De Marco (79′ Bacioterracino), Campanella, Manzo, Orlando (56′ Campanile), Gatto, Malafronte (73′ Calabrò), Liguori, Mansour (66′ Vitolo), A disposizione: Merola, Mirto, De Gregorio, Esposito. All. Farina.

MARCATORI: 42′ aut. Riccio (G), 75′ Mancini (P)

ARBITRO: Saad Taouili di Vicenza. Assistenti: Francesco Di Rosa (Torre Annunziata) e Francesco Pio Storelli (Nocera Inferiore)

NOTE: Ammoniti Capuano e Mirante (P); Liguori, Campanella, Marino (G). Corner: 3-2. Recupero: 1′ 1°T, 5′ 2°T.