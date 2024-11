Stop a nuove costruzioni a Pozzuoli e nei Campi Flegrei

POZZUOLI – Stop a nuove costruzioni nell’area a rischio dei Campi Flegrei: saranno possibili solo interventi di messa in sicurezza e adeguamento funzionale degli edifici. Lo ha deciso il Consiglio regionale della Campania, presieduto da Gennaro Oliviero, approvando il disegno di legge che introduce nuove norme urbanistiche per questi territori. Il nuovo testo dispone, per l’area a rischio dei Campi Flegrei, le stesse norme già in vigore per i comuni rientranti nella «zona rossa» ad alto rischio vulcanico dell’area vesuviana. Lo stop alle nuove costruzioni è per zone interessate dal rischio vulcanico, sismico e del bradisismo

LA DECISIONE – L’ok al disegno legge è arrivato con ventisei voti favorevoli, un voto contrario della consigliera Maria Muscarà e tre astenuti, i consiglieri del Movimento 5 Stelle. Il provvedimento, ad iniziativa dell’assessore regionale all’urbanistica Bruno Discepolo, è stato introdotto all’esame dell’Aula dal Presidente della Commissione Regionale Urbanistica, Luca Cascone.