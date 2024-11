BACOLI/ Centro storico sotto assedio: farmacia e tabacchi nel mirino di cinque ladri

BACOLI – Un furto e un tentativo di furto in poche ore nel centro storico di Bacoli. Cinque malviventi hanno preso di mira, la scorsa notte, prima un tabaccheria a via Ercole e, dopo, una farmacia a via Cerillo. Secondo le prime ricostruzioni, i ladri, nel secondo raid, sono riusciti a sottrarre gli incassi della cassa automatica all’esterno della farmacia, attualmente in fase di quantificazione. Nel primo raid, alla tabaccheria, non sono riusciti a entrare, dopo aver scassinato la saracinesca, per l’intervento dell’antifurto automatico che ha generato anche del fumo facendo dileguare i ladri. Le forze dell’ordine stanno conducendo indagini per risalire agli autori dei colpi. Le operazioni sono supportate dall’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nelle zone colpite.