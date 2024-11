POZZUOLI/ Scout cacciati dalla sede, il sindaco Manzoni replica «In quei locali senza alcun titolo autorizzativo valido»

POZZUOLI – «Agli atti degli uffici comunali non risulta alcun valido titolo autorizzativo per l’utilizzo dei locali. Abbiamo richiesto di produrre l’eventuale documentazione di cui l’associazione dichiara di essere in possesso, e nel frattempo consentiremo, già da domani, ai rappresentanti legali di recuperare tutto quello che era presente nei locali. L’attività svolta dal gruppo scout Pozzuoli 1 è sicuramente meritevole di sostegno e valorizzazione. In questa direzione si intende convintamente procedere; tuttavia ciò deve essere realizzato attraverso percorsi di legalità e in luoghi idonei allo svolgimento delle attività dell’associazione.» E’ quanto ha fatto sapere in serata il sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni in merito al caso degli Scout di Monterusciello, cacciati dalla loro sede di Monterusciello.

IL CASO – Proprio nel quartiere, a partire dal 2007, il gruppo Scout Pozzuoli 1 aveva ottenuto in comodato d’uso dal comune di Pozzuoli alcuni locali che sorgono nell’ex liceo Artistico in via Alfonso Gatto. Locali ora negati dallo stesso Ente dopo la scadenza dei termini contrattuali. Il caso è stato sollevato dal gruppo composto da circa cento volontari che, martedì mattina, hanno visto gli operai del comune di Pozzuoli sbarrare la porta d’accesso e cambiare il lucchetto impedendo loro di entrare.