POZZUOLI/ Carabinieri nelle scuole per lezioni di legalità

POZZUOLI – Bullismo, cyberbullismo, revenge porn, violenza di genere sono solo alcuni dei temi che da mesi vengono trattati nelle scuole di ogni ordine e grado. In cattedra, come testimonial d’eccezione, ci sono i carabinieri della Compagnia di Pozzuoli. Ogni “lezione” è composta dalla presentazione del tema, le conseguenze per le vittime e il lavoro svolto dai militari per debellare il fenomeno e punire i colpevoli. Una campagna di sensibilizzazione e di promozione dei temi sulla legalità che nella giornata di mercoledì è andata in scena presso l’istituto superiore Falcone di Pozzuoli, dove studenti e insegnanti hanno partecipato all’incontro. “Oggi presso la sede centrale dell’istituto Falcone si è tenuto un interessante incontro con i carabinieri. – si legge sulla pagina Facebook dell’istituto – Il tema trattato la violenza di genere e il Revenge porn. Gli alunni delle classi quarte hanno partecipato con interesse all’incontro interagendo con i due rappresentanti delle forze dell’ordine che hanno stimolato l’attenzione degli alunni con un argomento di grande attualità.”