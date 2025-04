Al puteolano Mario Di Costanzo il premio “Frank Marzano 2024”

POZZUOLI – Lo scorso 28 marzo 2025, presso l’aula conferenza di villa Doria D’ Angri a Napoli, sono stati proclamati dalla IEEE Oceanic Engineering & GRSS Italy Chapter i vincitori nazionali del premio “Frank Marzano”, per le migliori tesi di dottorato e laurea magistrale in Italia nel campo della geoscienza e del telerilevamento satellitare. Tra i premiati si distingue il nostro concittadino, l’Ingegnere Mario Di Costanzo dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope, laureato in “Ingegneria della sicurezza dei dati e delle comunicazioni”. Il suo lavoro di ricerca è culminato nella tesi dal titolo “Studio del livello del mare nella Piana Campana mediante misure SAR”. Uno studio avveniristico che potrà apportare importanti contributi per il monitoraggio delle linee di costa dei Campi Flegrei.