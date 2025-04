“In-Aut”: Bacoli s’illumina di blu per l’autismo

BACOLI – Oggi è stata la Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo, un’occasione per far sentire meno sole tante famiglie e diffondere conoscenza su una condizione ancora poco compresa. Con il progetto “In-Aut” si vuole trasformare Bacoli in una rete di sensibilizzazione e vicinanza, coinvolgendo cittadini, istituzioni e attività commerciali. Per questo, il comune invita a compiere un gesto simbolico ma potente: accendere una luce blu in un negozio, ufficio o attività. Perché aderire? Per dare un segnale di inclusione e vicinanza a chi spesso si sente invisibile; Per contribuire a diffondere la consapevolezza, anche tra chi, per vari motivi, non può uscire di casa; Per fare squadra come comunità e dimostrare che il cambiamento inizia dai piccoli gesti. Si può partecipare semplicemente accendendo una luce blu o decorando la vetrina con elementi dello stesso colore. L’amministrazione comunale di Bacoli illuminerà di blu il Municipio, la Casina Vanvitelliana e l’Arco Felice Vecchio, dal 2 al 6 Aprile. Inoltre, in collaborazione con il Centro Ittico Campano spa, è stato disposto l’ingresso gratuito presso la Casina Vanvitelliana a tutti i soggetti autistici (dietro presentazione di certificazione) dal 3 al 6 aprile.