Sparita da Pozzuoli, 14enne ritrovata domenica mattina dopo una notte fuori casa

POZZUOLI – È stata ritrovata nella mattinata di domenica Marta, la 14enne di cui si erano perse le tracce sabato sera. L’ultimo avvistamento della minore era stato nel centro storico di Napoli, dove si era diretta per incontrare il fidanzato. Poi il black out. A lei sono arrivati i poliziotti che da Pozzuoli e Napoli hanno agito in sinergia dopo la denuncia di scomparsa dei genitori, preoccupati per aver perso ogni contatto con la figlia. Marta è stata trovata a casa dei genitori del fidanzatino, che si sono detti all’oscuro di tutto. Dopo gli accertamenti di rito la 14enne è stata riaffidata ai genitori.