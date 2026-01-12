Persona scomparsa a Pozzuoli, cani in azione tra la gente: simulazione con polizia e cinofili

POZZUOLI – Una persona scomparsa sulle cui tracce si sono messi le unità cinofile che hanno battuto palmo a palmo il centro storico di Pozzuoli fino a ritrovarla davanti al commissariato, nella villetta comunale. E’ l’esercitazione andata in scena sabato sera, in gergo definita come “ricerca disperso in ambiente urbano attraverso la tecnica del mantrailing”. In un contesto operativo particolarmente complesso, caratterizzato dalla presenza di numerose persone e dalla movida serale, che ha rappresentato una sfida reale e altamente formativa per cani e conduttori, si sono mossi i cani guidati dal dottor Landinetti del Centro Cinofilo Flegreo. L’attività è stata possibile grazie alla collaborazione del Commissariato della Polizia di Stato di Pozzuoli. Nonostante le difficoltà ambientali, tutti i binomi cinofili hanno portato a termine con successo la ricerca, individuando il proprio disperso e confermando l’elevato livello di preparazione, concentrazione e affidabilità delle unità cinofile chiamate ad agire variegati e difficili contesti.

