RSA di Ischia, a Pozzuoli incontro tra sindaci e vertici dell’ASL

POZZUOLI – Si è tenuto oggi a Pozzuoli presso la sala riunioni dell’ospedale Santa Maria delle Grazie l’incontro tra i Sindaci, gli amministratori dei Comuni dell’isola di Ischia e la direzione dell’ASL Napoli 2 Nord per discutere delle problematiche legate al funzionamento dell’RSA di Serrara Fontana. Nello scorso dicembre, infatti, una sentenza del Tribunale Amministrativo Campano ha imposto la risoluzione del contratto tra l’ASL e la cooperativa che gestiva i servizi di assistenza presso la Residenza Sanitaria Assistita. Il confronto ha voluto affrontare come prima problematica la garanzia della continuità assistenziale agli assistiti di Villa Mercede, a seguito della fine del contratto di fornitura da parte della cooperativa che fino allo scorso anno prestava servizio presso la struttura. La direzione ha evidenziato che si stanno compiendo importanti interventi organizzativi per poter utilizzare personale dell’ASL già in servizio presso altre strutture dell’azienda, così da garantire l’assistenza ai pazienti per il tempo necessario a garantire l’assegnazione della nuova gara. L’Azienda sta valutando anche la possibilità di realizzare specifici bandi di reclutamento di personale qualificato. I Sindaci e gli Amministratori hanno evidenziato quanto la RSA di Serrara Fontana sia importante per la popolazione isolana e come sia necessario rivalutare il servizio sia in termini strutturali che in termini di valorizzazione delle esperienze professionali maturate. Allo stesso tempo gli amministratori isolani hanno chiesto all’Azienda di tener conto del forte impatto occupazionale sul territorio che la fuoriuscita della cooperativa determinerà nelle prossime settimane. La Direzione dell’Azienda ha risposto in modo chiaro che la priorità è dare assistenza e garantire i servizi ai pazienti ricoverati con professionalità qualificata, facendosi carico direttamente di tutto ciò che è indispensabile per assicurare un servizio efficiente, strutture adeguate e ambienti confortevoli. I Sindaci, al margine dell’incontro, hanno chiesto un aggiornamento sulla situazione dei servizi sanitari isolani e, in particolare, sulla difficoltà di reclutare personale ospedaliero e nello specifico di professionalità mediche dedicate all’isola di Ischia.