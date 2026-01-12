Lezioni al gelo, consiglieri diffidano il comune di Pozzuoli «Ripristinare entro 24 ore i riscaldamenti»

POZZUOLI – «Ripristinare entro 24 ore i riscaldamenti nelle scuole». E’ quanto chiedono cinque consiglieri comunali che questa mattina hanno inviato una interrogazione urgente con diffida al comune di Pozzuoli. Destinatari del documento – a firma di Figliolia, Iasiello, De Simone, Del Vaglio e Maione – sono gli assessori all’edilizia scolastica e all’istruzione Andreozzi e La Rana e i rispettivi dirigenti. Il caso è nato a seguito dei problemi sorti alla scuola media del plesso scolastico “Marconi” e di una classe della primaria del plesso di Lucrino, spostata temporaneamente nei locali del plesso “Troisi” a Toiano, dove da giorni i termosifoni sono spenti. Nella giornata di venerdì, proprio al Marconi, la dirigente scolastica era stata costretta a sospendere anzitempo le lezioni.