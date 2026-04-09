Sparita da Licola mare: da una settimana non si hanno più notizie di Angela

LICOLA – Sono giorni di forte apprensione per le sorti di Angela Esposito, 52enne residente a Licola Mare (lato Giugliano) scomparsa da casa il primo aprile scorso. Nonostante appelli, la diffusione di foto sui social e le ricerche da parte di conoscenti e forze dell’ordine, della donna non si hanno ancora notizie. Corporatura robusta, alta 1 metro e 65 centimetri, era solita passeggiare nel quartiere. Vive da sola con la sua cagnolina Molly, lasciata nel cortile di casa. A dare l’allarme è stato un conoscente di Angela, preoccupato per la sua assenza. La scomparsa è stata denunciata ai carabinieri della Compagnia di Giugliano che da giorni stanno conducendo le ricerche. Questa mattina anche i militari della stazione di Licola hanno ispezionato alcuni edifici abbandonati senza però trovare tracce che potessero portare alla donna.