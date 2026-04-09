Monte di Procida perde la Guardia medica: si trasferisce a Bacoli
MONTE DI PROCIDA – A partire da sabato 11 aprile la sede del servizio di continuità assistenziale (guardia medica) di Monte di Procida si trasferirà nel comune di Bacoli. Il servizio, infatti, attivo nei locali dell’Asl Napoli 2 Nord di Cappella verrà dislocato presso l’ospedale di comunità realizzato in via Gaetano De Rosa. Lo spostamento da Monte di Procida a Bacoli è stato disposto dalla direzione distretto 35 dell’Asl Napoli 2 Nord per ottimizzare l’assistenza sul territorio.