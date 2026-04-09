Pulizia straordinaria a Quarto: ripulite le rampe stradali dell’ANAS

QUARTO – Giornata di pulizie straordinarie a Quarto. In azione gli operai dell’ANAS che hanno ripulito le rampe stradali da tempo ridotte a discariche. L’intervento ha consentito il rapido ripristino delle condizioni di sicurezza e decoro dell’area, a tutela dell’ambiente e della cittadinanza. «Desideriamo esprimere il nostro apprezzamento per il tempestivo intervento a seguito della segnalazione effettuata dal nostro assessore Filippo Celano riguardo alla presenza di rifiuti abbandonati e barriera incidentata lungo la strada statale, oltre che l’apertura degli scarichi idraulici lungo il viadotto. – hanno fatto sapere i consiglieri comunali Davide Secone e Giusy Rollin – Questo episodio dimostra quanto sia fondamentale la collaborazione tra istituzioni, ciascuna nel rispetto dei propri ruoli e delle proprie competenze: solo attraverso un lavoro sinergico è possibile ottenere risultati concreti ed efficaci per il territorio.»