A Bacoli il sindaco nella mensa scolastica per controllare cibo e condizioni igieniche

BACOLI – Il sindaco di Bacoli si è recato nella sede della mensa scolastica per controllare la qualità del cibo cucinato e le condizioni igieniche degli ambienti. Durante il sopralluogo non sono emerse criticità come ha sottolineato egli stesso «Sono stato alle cucine della mensa scolastica con cui assicuriamo centinaia e centinaia di pasti, ogni giorno, ai bambini delle scuole pubbliche di Bacoli. – ha fatto sapere Josi Della Ragione – Ho trovato ambienti, cucine e frigoriferi puliti. E depositi ricchi di alimenti di qualità, freschi. Con una grande attenzione per i pasti speciali, per le intolleranze. Ho voluto sincerarmene personalmente. Perché la cura dei nostri piccoli ha la nostra priorità assoluta. E ne sono rimasto colpito, positivamente. Lo avevamo promesso alle mamme ed ai papà.»