Sequestrati oltre 200 volatili detenuti illegalmente: denunciata una donna

ORTA DI ATELLA – La Polizia Provinciale di Caserta ha condotto un’operazione nel territorio di Orta di Atella che ha portato al sequestro di oltre 200 volatili detenuti illegalmente all’interno di un’abitazione privata. L’intervento, rientrante nelle attività di contrasto alle illegalità ambientali e di tutela della fauna selvatica, disposte su indirizzo del presidente della Provincia, Anacleto Colombiano, è stato eseguito a seguito di una mirata attività di monitoraggio.

LINTERVENTO – L’operazione, coordinata dal comandante della Polizia Provinciale Biagio Chiariello e svolta con il supporto delle guardie zoofile venatorie della LIPU Campania, coordinate da Giuseppe Salzano, ha interessato una donna del posto, risultata incapace di giustificare la detenzione di numerosi esemplari, tra cui specie protette. Nel corso della perquisizione sono stati rinvenuti anche sei volatili morti in avanzato stato di decomposizione, con conseguente segnalazione all’ASL per le criticità igienico-sanitarie riscontrate. All’esito delle attività, sono state sequestrate le gabbie contenenti gli animali, tra cui numerosi cardellini (Carduelis carduelis), specie protetta dalla normativa vigente. La donna, incensurata, è stata denunciata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord per i reati di maltrattamento di animali e detenzione illecita di fauna protetta. Gli esemplari recuperati sono stati trasferiti presso un Centro di Recupero Fauna Selvatica per gli accertamenti sanitari e le successive attività di tutela. L’operazione si inserisce nel più ampio programma di controlli condotto dalla Polizia Provinciale su tutto il territorio, finalizzato alla repressione del bracconaggio e alla salvaguardia della fauna selvatica.