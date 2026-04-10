Spaccio di droga a Bacoli: arrestati tre baby pusher

BACOLI – Tre spacciatori sono stati arrestati in via Mercato di Sabato dai carabinieri della Compagnia di Pozzuoli. Si tratta di un 18enne e due 22enni. Fermati dai militari il più piccolo ha detto di essere uno studente universitario, l’altro un operaio mentre l’ultimo un disoccupato. Sembrano bravi ragazzi ma sono troppo agitati: parte la perquisizione. Nelle loro tasche qualche dose hashish e diverse banconote di piccolo taglio. Il sequestro spinge i carabinieri ad estendere la perquisizione anche nelle abitazioni dei 3 incensurati dove troveranno altra droga e altri soldi. Saranno complessivamente 216 i grammi di hashish sequestrata e 870 gli euro ritenuti provento del reato. Trovate anche bustine e diverso materiale per il confezionamento dello stupefacente. I tre sono stati arrestati e trasferiti in carcere.