Lavori flop a Pozzuoli: l’imbarazzo del sindaco Manzoni e degli assessori Gloria e Andreozzi

POZZUOLI – Non si vede la luce in fondo al tunnel per i lavori in via Marconi. Questa mattina lungo la strada, ormai chiusa da settembre, c’è stato un sopralluogo da parte del sindaco Gigi Manzoni e degli assessori Vittorio Gloria e Gennaro Andreozzi che non ha prodotto nulla. Imbarazzo e qualche attimo di tensione si sono vissuti quando Andreozzi (che ha delega ai lavori pubblici) ha urlato in dialetto “Poi se la gente esce fuori di testa?” tradendo quello che dovrebbe essere lo stile consono per un rappresentante delle istituzioni nonché amministratore di una città importante come Pozzuoli. Ma tralasciando la forma ed entrando nella sostanza il sopralluogo si è rilevato infruttuoso. Il sindaco e l’assessore Gloria sono andati via mestamente portando a casa un nulla di fatto. Resta intanto lo scontento da parte della popolazione che ad oggi ancora non conosce i tempi per la riapertura dell’importante arteria stradale.