BACOLI – Quattro colpi di arma da fuoco esplosi controllo il garage di Antonio Carannante, 68enne di Bacoli pluripregiudicato con alle spalle una lunga serie di reati quali ricettazione, rapine, tentata strage, detenzione di esplosivi e contrabbando di sigarette. Il raid è avvenuto nella notte in via Mozart, all’altezza del civico 42, dove ignoti hanno sparato contro la saracinesca del garage di proprietà dell’uomo. Sul posto sono intervenuti in mattinata i carabinieri della stazione di Bacoli e i militari del nucleo operativo di Pozzuoli che hanno avviato indagini sull’accaduto. Tra i moventi al vaglio non si esclude quello dell’avvertimento da parte della criminalità locale, dove da anni è presente il clan Pariante che gestisce i traffici di droga e il pizzo alle attività commerciali.