POZZUOLI – Niente da fare, la Puteolana non è riuscita a trovare la vittoria che avrebbe potuto dare una sterzata al deludente avvio di stagione. Anche quest’oggi gli uomini di mister Marra (sempre più in bilico) non sono andati oltre il pareggio in una sfida che si annunciava tutt’altro che proibitiva in casa contro il Francavilla per la sesta giornata di campionato di serie D girone H. Una sfida salvezza tra due squadre in evidente difficoltà; smarrimento diremmo quasi per la squadra campana.

LO SVANTAGGIO E IL PARI – Padroni di casa partono bene fino a sfiorare il gol dopo pochi minuti con Esposito che ben servito da Haberkon, davanti alla porta non trova lo specchio. Dall’altra parte pugliesi che replicano con Nole e Di Marco. Al 24′ Marconato calcia dalla distanza, ma la sua conclusione finisce alta. Quattro minuti dopo, su una disattenzione di Amelio, il Francavilla passa: Nole approfitta della situazione e batte Lamberti. In diverse circostanze è ancora il Francavilla a proporsi pericolosa tra i pali granata con Di Ronza e Melillo. La Puteolana nella ripresa reagisce, soprattutto con l’ingresso di Iadaresta che dà man forte al reparto avanzato. Sale l’intensità granata che prova a reagire ed a trovare il pari. Al 65′ conclusione non ottimale di Guarracino, blocca l’estremo difensore. Sul capovolgimento, Nole colpisce la traversa. Al 72′ la Puteolana pareggia Iadaresta che di destro batte Maione ristabilisce equilibrio quanto meno nel risultato. Nel finale, Nole viene espulso per un doppio giallo: nonostante l’inferiorità, il Francavilla tiene e i Diavoli Rossi devono accontentarsi dell’1-1.

PUTEOLANA: Lamberti, D’Ascia, Arrivoli, Amelio, Avella, Gatto (57’ Iadaresta), Catinali (46’ Grieco), Marzano (46’ Guarracino), Di Lorenzo (46’ Di Palma), Haberkon, Esposito. All.: Marra

FRANCAVILLA: Maione, Di Ronza (49’ Amoruso), Nicolao, Esposito, Dopud, Vaugh (79’ Majore), Melillo, Pizzutelli (67’ Petruccetti), De Marco (60’ Gentile), Nole, Marconato (49’ Pezzi). All.: De Luca

Marcatori: 80’ Iadaresta – 27’ Nole

Ammonizioni: Catinali, Marzano, Grieco e Arrivoli – Pizzutelli, Melillo

Espulsioni: Nole