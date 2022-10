POZZUOLI – «Gravi inadempienze in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro». Per questi motivi i dipendenti della De Vizia Transfer di Pozzuoli hanno proclamato uno sciopero generale per giovedì 20 ottobre che prevede il blocco della raccolta dei rifiuti in tutta la città eccetto eccetto per i servizi essenziali garantiti per la comunità. Lo sciopero è stato annunciato dalle sigle sindacali FpCgil, FitCisl, UilTrasporti e Fiadel con una nota inviata ieri alla Prefettura di Napoli e al sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni. “In data 26.09.2022 si è tenuto un incontro tra le parti per esperire il tentativo di conciliazione previsto dalla Legge e dall’accordo di settore del 1° marzo 2001. La procedura ha avuto esito negativo. Tanto premesso si proclama, ai sensi della Legge 146/90 e s.m.i., nel pieno rispetto dell’accordo di settore del 1° marzo 2001, lo Sciopero di tutto il personale in forza alla De Vizia Transfer S.p.A. presso l’U.P. di Pozzuoli (NA). Lo sciopero, nel corso del quale saranno garantiti i servizi essenziali previsti dalla legge, si protrarrà per l’intera giornata lavorativa del 20 ottobre 2022″ si legge nella nota diramata dai sindacati di categoria.