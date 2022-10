POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Gentile direttore, ti chiedo di pubblicare questo scempio al Lotto 16 di Monterusciello, in via Salvatore di Giacomo 7 in corrispondenza di via Marotta dove sta la scuola Pergolesi. Ci sono erbacce e sterpaglie mai tagliate che ormai sono cresciute enormemente. Ieri sera nel parco passeggiava addirittura un serpente, meno male che non c’erano bambini. Non è la prima volta che accade. Il comune di Pozzuoli, l’assessore all’ambiente e il servizio giardini perchè non intervengono?» (Sergio W.D.G.)