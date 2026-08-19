Spaccio nel parcheggio dell’ospedale di Pozzuoli: pusher arrestato dai Carabinieri

POZZUOLI – Non è la prima volta che il parcheggio di un ospedale diventa il teatro di spaccio. Succede ancora, questa volta a Pozzuoli, nel parcheggio dell’ospedale Santa Maria delle Grazie. È notte, le luci della struttura illuminano le auto in sosta. Ma tra quelle auto arriva un uomo in sella la suo scooter. I carabinieri della Compagnia di Pozzuoli stanno pattugliano le vie della città quando, notano la scena. Alla guida Vincenzo Catone, 46enne, già noto alle forze dell’ordine. Il suo atteggiamento non convince. Va controllato. Alla vista dei militari il 46enne prova a liberarsi di qualcosa. Un piccolo contenitore cilindrico. I militari lo recuperano e lo aprono. Dentro 12 dosi di cocaina già suddivise e pronte per la vendita. Arrestato, per detenzione di droga a fini di spaccio è ora in carcere in attesa di giudizio.