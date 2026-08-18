Stop al porto di Pozzuoli, in arrivo la rimodulazione degli orari dei traghetti

POZZUOLI – Nuovo incontro a Palazzo di Governo sulla tematica connessa ai trasporti pesanti da Pozzuoli alle isole di Ischia e Procida. All’incontro – presieduto dal Prefetto di Napoli Michele Di Bari – hanno partecipato, tra gli altri, il presidente della Regione Campania Roberto Fico, il vicepresidente, con delega ai Trasporti, alla Mobilità e al Mare Mario Casillo, l’assessora regionale alla Protezione civile Fiorella Zabatta, il direttore generale alla Mobilità Giuseppe Carannante, la vicesindaca di Napoli Laura Lieto, i sindaci di Ischia, Vincenzo Ferrandino, di Casamicciola Terme, Giosi Ferrandino, e di Procida, Luigi Muro, ed il comandante della direzione Marittima Giuseppe Aulicino. Durante la mattinata si è proceduto all’esame delle soluzioni individuate dal tavolo tecnico-operativo riunitosi ieri sera alla Capitaneria di Porto di Napoli con i sindaci interessati, le compagnie di navigazione e l’associazione autotrasportatori per garantire la continuità dei flussi commerciali marittimi da e verso le isole di Ischia e Procida a seguito dell’ordinanza di Pozzuoli di divieto di accesso al porto dei mezzi pesanti per motivi di sicurezza, dopo il sisma del 31 luglio scorso.

LE SOLUZIONI – Sono state individuate le possibili rimodulazioni del quadro dei collegamenti marittimi che prevedono un assetto alternativo di alcune corse, trasferite da Pozzuoli su Napoli nell’orario notturno, e la sostituzione dell’attuale nave veloce di collegamento Napoli-Ischia via Procida con una nave tradizionale che consente una maggiore capienza di stiva per l’imbarco dei mezzi pesanti con spostamento dell’orario di partenza dalle 10:45 alle 11:30 da Porta di Massa. La Regione sta inoltre valutando la possibilità di delocalizzare alcune corse di unità veloci dal Molo Beverello a Porta di Massa con l’utilizzo di una nave veloce idonea al trasporto anche di autoveicoli, per lasciare spazio ai mezzi pesanti nelle altre corse. Si tratta di un dispositivo sperimentale e temporaneo (30 giorni) in funzione del superamento delle criticità su Pozzuoli, ove è in atto un progetto di messa in sicurezza di un fabbricato prospiciente alla strada di accesso al porto. L’assetto così definito sarà sottoposto a monitoraggio nelle prossime settimane per verificarne l’efficacia nel garantire regolarità e continuità dei suddetti collegamenti. Appositi tavoli tecnici definiranno gli aspetti operativi della soluzione proposta, al fine di alleggerire il traffico commerciale da Pozzuoli e fornire risposte concrete e idonee al comparto dell’autotrasporto per il completo approvvigionamento delle isole.