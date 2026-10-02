POZZUOLI/ «Sfollati costretti a pagare l’occupazione per i ponteggi delle case sgomberate»

POZZUOLI – «Famiglie sgomberate dal sisma di via Fasano, obbligate dal Comune a mettere in sicurezza lo stabile sotto minaccia di denuncia, si vedono chiedere 5.691 euro di canone per occupare il suolo pubblico con i ponteggi. Da pagare in anticipo, pena l’archiviazione della pratica» È quanto denuncia RECTA, movimento politico territoriale di Pozzuoli che ha raccolto il dramma di alcuni sfollati «Si ordina di fare i lavori e poi si fa pagare per poterli fare. – aggiunge RECTA – Intanto il Comune di Napoli, a luglio 2025, ha già deliberato in Giunta la deroga al pagamento anticipato per i lavori di messa in sicurezza legati al bradisismo. Pozzuoli, simbolo del bradisismo, resta ferma.»

LA SOLUZIONE – Secondo RECTA la soluzione è “semplice e a costo zero per i cittadini” attraverso l’applicazione di quattro punti: sospendere subito la richiesta di pagamento; deroga in Giunta per le occupazioni legate a ordinanze di messa in sicurezza; esenzione dal canone nel regolamento comunale; canone rimborsabile con il contributo bradisismo. «La sicurezza dei cittadini non può avere un pedaggio. Pozzuoli ha già pagato abbastanza: ora basta!».