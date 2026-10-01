Festa per il «Disco d’Oro»: Franco Ricciardi sceglie Pozzuoli e il ristorante Baia Marinella – LE FOTO

POZZUOLI – Franco Ricciardi conquista il «Disco d’Oro» con Blu e sceglie Pozzuoli per la grande festa. Location d’eccezione è stata Baia Marinella, ristorante a picco sul mare di via Napoli che ha ospitato un evento suggestivo ed esclusivo. Una serata da ricordare per protagonisti e ospiti, che hanno festeggiato un traguardo speciale ottenuto dal noto artista e cantante napoletano, habitué dell’area flegrea. Cena a base di pesce fresco, crostacei e frutti di mare nel ristorante di patron Roberto Migliorato che ha accolto Ricciardi & C. dopo l’ennesimo riconoscimento ottenuto nella sua carriera ricca di successi. «Qualche tempo fa abbiamo avuto il piacere di conoscere Asia, che questa volta ci ha chiamati per organizzare una cena davvero importante: festeggiare insieme il Disco d’Oro di BLU. È stato un piacere accogliere Franco Ricciardi da Baia Marinella e condividere un momento così significativo del suo percorso artistico. Grazie per aver scelto di viverlo qui con noi.» è il commento che su Instagram accompagna le immagini della serata, pubblicate da Baia Marinella Restaurant & Events.

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