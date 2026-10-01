Bradisismo, la stazione dei carabinieri di Bacoli trasferita in moduli operativi

BACOLI – Trasferita, seppur di qualche metro, la stazione dei carabinieri di Bacoli. Dopo i danni provocati dalla scossa di magnitudo 4.7 per motivi di sicurezza (l’edificio, però, non è mai stato dichiarato inagibile) l’Arma ha disposto il trasferimento degli uffici in moduli operativi campali che nel pomeriggio di mercoledì sono stati installati nell’area di pertinenza della stazione, in via Lungolago. Si tratta di strutture prefabbricate il cui utilizzo avrà una durata provvisoria, in attesa della realizzazione della nuova caserma che dovrà sorgere negli ex uffici comunali, in zona Miseno.

I PROBLEMI – I lavori sono stati fermati a causa di una serie di problemi burocratici che hanno interessato l’amministrazione comunale e che hanno portato al blocco del cantiere. Situazione in controtendenza rispetto al resto dell’area flegrea dove i comuni hanno messo in campo azioni a supporto dei carabinieri: proprio ieri a Quarto, il consiglio comunale ha approvato un intervento da 5 milioni di euro per la realizzazione di un nuovo edificio che sarà destinato ad ospitare la Tenenza dei carabinieri, mentre a Pozzuoli sono da poco terminati i lavori di ammodermaneto e messa in sicurezza dell’edificio che ospita la Compagnia carabinieri.