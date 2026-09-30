Piano di evacuazione: installate barriere mobili agli svincoli tra Pozzuoli e Lago Patria

POZZUOLI – È in corso nell’area flegrea l’installazione di barriere mobili agli svincoli dell’Anas e della SS7 Quater secondo un piano messo in atto dal Commissario Straordinario per il bradisismo. Si tratta di gate di I livello, uno dei quali è già stato installato a Monterusciello, identificato come “uscita 16”, che saranno accompagnati dall’installazione di semafori automatizzati per la gestione e il controllo dei flussi nei casi di emergenza.

GLI SVINCOLI – Nella fattispecie sono tre gli svincoli individuati: quello di Pozzuoli/Cuma/Arco Felice (Inizio SS7 quater – km 44 circa), che rappresenta il varco meridionale fondamentale. In questo punto convergono i flussi provenienti dal centro di Pozzuoli, da Bacoli e dalle aree interne flegree, collegandoli direttamente all’inizio della variante della Domitiana e all’asse della Tangenziale di Napoli: lo svincolo di Quarto/Monterusciello Nord, snodo funge da varco di intercettazione per i flussi della popolazione in allontanamento dal comune di Quarto e dalle frazioni nord di Pozzuoli, incanalando le vetture in direzione nord verso la provincia di Caserta; e lo svincolo di Lago Patria/Giugliano (Fine tratta – km 54+300), che rappresenta il varco di uscita definitivo dalla tratta sorvegliata, posizionato al confine nord della zona flegrea. Qui il traffico viene smistato verso la continuazione della SS7 quater (Domitiana litoranea) o verso l’Asse Mediano (SS162 nc) per allontanarsi definitivamente dall’area a rischio.

IL FUNZIONAMENTO – In caso di evacuazione questi punti diventano presidi fissi interforze gestiti da Polizia, Protezione Civile e squadre Anas. Sono dotati di barriere stradali dedicate e segnaletica d’emergenza per impedire l’accesso ai veicoli non autorizzati e garantire un deflusso ordinato e cadenzato dei residenti verso le aree di incontro esterne.