Bradisismo, cinema all’aperto nel rione sgomberato: l’iniziativa di solidarietà a Pozzuoli

POZZUOLI – Si chiama “Sfollati e mazziati” l’iniziativa di solidarietà agli sfollati di Pozzuoli. L’evento si terrà venerdì 3 ottobre, alle 18:30, al Rione Artiaco, in una delle zone più colpite dal sisma del 31 luglio scorso. Durante la serata verrà proiettato il film dell’attore e regista Alessandro Siani: «Benvenuti al Sud». Si tratta di un’iniziativa di socialità e solidarietà organizzata dalla Villa Medusa di Bagnoli e dalla rete civica «Pozzuoli esiste ancora» per le “sfollate e gli sfollati in lotta, denunciati/e per aver rivendicato il proprio diritto alla casa e a poter restare in sicurezza nel proprio territorio”.