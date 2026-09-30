POZZUOLI/ Piattaforma out, i pazienti “perdono” i medici di base: caos all’ASL di Monterusciello

POZZUOLI – Pazienti cancellati e medici costretti a richiamarli per nuove registrazioni. E’ successo a Pozzuoli dove a causa di un errore sulla piattaforma digitale regionale “Sinfonia” dedicata ai servizi sanitari per i cittadini dove, all’atto della riconferma di alcuni medici di base, dalle liste spariti i pazienti assegnati. L’errore è stato notato dagli stessi medici di base che, a loro volta, hanno avvisato con un sms i propri assistiti chiedendo una nuova registrazione. In tanti per. soprattutto anziani, si sono recati di persona presso il CUP dell’ASL Napoli 2 Nord di Monteruscello dove questa mattina si sono vissuti attimi di caos. A poco alla volta, e senza non poche difficoltà, la situazione è poi tornata alla normalità.