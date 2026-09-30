Bradisismo, a Bacoli in arrivo aiuti economici per le attività commerciali

BACOLI – In arrivo a Bacoli un contributo economico a tutte le attività commerciali che usano il suolo pubblico. Dai ristoranti alle bancarelle, dai negozi ai bar, dai mercatini ai fruttivendoli, dalle pizzerie alle botteghe di vicinato, la misura interesserà l’intera città: dal porto di Baia a Marina Grande, da Casevecchie al Centro Storico, da Miseno a Torregaveta. «Così aiuteremo molte attività locali che hanno vissuto e vivono le difficoltà causate dal bradisismo. – fa sapere il sindaco di Bacoli Josi Della Ragione – Riceveranno un sostegno economico pari al 90% del pagamento per l’occupazione di suolo pubblico, utilizzato per il 2026, tutte le attività di Bacoli che ne faranno richiesta. Tutte. Pubblicheremo a breve l’avviso. Impegniamo così una parte dei fondi che abbiamo ottenuto dal consiglio regionale della Campania, che ringrazio. Così come ringrazio l’assessore Gianni Merone e la maggioranza consiliare per aver fortemente voluto questo primo ed importante aiuto. Le attività commerciali della nostra città potranno quindi arrivare complessivamente a risparmiare oltre 50.000. Una somma importante. Inoltre, abbiamo anche deliberato di dare un nuovo contributo economico alle famiglie di Bacoli che hanno subito ordinanze di sgombero durante l’ultima importante scossa del 31 luglio scorso».