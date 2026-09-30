Bradisismo, a Pozzuoli gli sfollati sono saliti a 5.603

POZZUOLI – Due mesi dopo la scossa più forte di sempre continua a crescere il numero degli sfollati a Pozzuoli che ad oggi sono 5.603. Un dato allarmante frutto di 859 ordinanze, diffide e altri provvedimenti emessi dal comune di Pozzuoli (che finora ne ha revocati solo 35). Il numero dei nuclei familiari attualmente sgomberati è pari a 2.384, mentre delle 5.603 persone che attualmente sono senza una casa 3.863 hanno richiesto il CAS, 115 sono ospitate in strutture alberghiere mentre le restanti 1.625 non hanno richiesto alcuna assistenza al Comune.