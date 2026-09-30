BACOLI/ Flegrea Lavoro, sindacato dei lavoratori contro il sindaco: “Assorbito nel suo delirio di onnipotenza”

BACOLI – Non si placa la tensione in seguito alle indagini della Procura di Napoli, coordinate da Nicola Gratteri, sulla Flegrea Lavoro. In attesa degli interrogatori di garanzia per i due indagati, ovvero gli ultimi due amministratori della partecipata comunale, arriva la nota del sindacato dei lavoratori (Fial) a firma del segretario generale Domenico Merolla. “Non siamo sorpresi dell’indagine messa in campo dall’Autorità Giudiziaria nei confronti della Flegrea Lavoro – esordisce nella notta il sindacalista Merolla – Un plauso ed un ringraziamento alla RSU e ad ogni singolo Lavoratore che in questi giorni, senza batter ciglio, hanno responsabilmente continuato ad operare assorbendo le inevitabili criticità nella esecuzione del servizio, anche proponendosi positivamente nei confronti dell’utenza, a tratti molto arrabbiata per la mancanza di puntuali informazioni.”

L’ACCUSA – “Il 17 settembre è intervenuta l’Autorità Giudiziaria, a distanza di 13 giorni, il Sindaco – scrive Merolla – non ha speso una parola, ne mai ringraziato i Lavoratori, assorbito nel suo “delirio di onnipotenza”. Da tempo ho segnalato e denunciato gravi omissioni ed attività al difuori del perimetro normativo dell’allora Amministratrice Unica, dimostrata in atti e fatti, ottenendo la derisione del Sindaco di Bacoli in pubblico consesso(senza mai contraddittorio)”.

NUOVO INCONTRO –“Alla luce degli ultimi fatti ho chiesto puntuale informativa/fatti/circostanze che hanno determinato l’intervento dell’Autorità Giudiziaria, tanto per le tutele dei Lavoratori e la verifica dei presupposti per costituirsi in eventuale giudizio quale parte lesa. Nel ribadire – conclude Merolla – al Comune la nostra immediata disponibilità ad un pubblico confronto sull’argomento(previa acquisizione della informativa richiesta), si chiede all’A.U. di Flegrea Lavoro di convocare con urgenza apposito incontro per la condivisione delle soluzioni da adottare, i Lavoratori meritano trasparenza e certezze sulle tempistiche di risoluzione, la priorità non può essere solo il ricovero dei mezzi”.