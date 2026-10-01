Maxi discarica di rifiuti sequestrata a Pozzuoli

POZZUOLI – Quindicimila metri quadrati di terreno agricolo trasformati in un’enorme area di accumulo di rifiuti. È quanto scoperto dagli agenti del Nucleo Ecologia della Polizia Municipale di Pozzuoli, guidata dal Comandante Fabio Felice De Silva, nel corso di un’operazione di controllo ambientale effettuata in via Vicinale Campana, con il supporto di una pattuglia dell’Esercito Italiano – Operazione Terra dei Fuochi, comandata dal colonnello Francesco Leo.

LA SCOPERTA – L’intervento ha consentito di individuare e sottoporre a sequestro preventivo un intero fondo agricolo di circa 15mila metri quadrati, al cui interno era presente una consistente quantità di rifiuti di diversa natura. L’area, estesa per una superficie particolarmente rilevante, si presentava interessata da un accumulo indiscriminato di materiali e rifiuti, distribuiti sul terreno e in parte concentrati anche all’interno di un manufatto presente nel fondo. Nel corso dell’ispezione gli agenti hanno rinvenuto materiali plastici e vetrosi, bottiglie, numerosi sacchi neri contenenti rifiuti domestici, materiale di risulta edile, corrugati, terriccio, sabbia, pneumatici, una bobina posacavi, una parte di guard-rail e una tinozza arrugginita. Particolare attenzione ha inoltre suscitato la presenza di scavi all’interno del terreno, circostanza che potrebbe far ipotizzare anche un eventuale sotterramento di rifiuti. Ulteriori materiali risultavano occultati tra le sterpaglie presenti nell’area.

LA DENUNCIA – I rifiuti risultavano mischiati, non coperti e direttamente esposti agli agenti atmosferici, determinando una situazione di particolare criticità sotto il profilo ambientale. Alla luce degli elementi raccolti e della sussistenza dei presupposti di legge, gli operanti hanno proceduto al sequestro preventivo dell’intera area di circa 15mila metri quadrati, del manufatto e dei rifiuti presenti, assicurando i sigilli al sito. Gli ulteriori accertamenti hanno consentito di risalire al soggetto proprietario del fondo e, successivamente, alla società risultata avere la disponibilità materiale dell’area. Il rappresentante legale della società è stato deferito all’Autorità giudiziaria. L’operazione rientra nell’attività costante di controllo del territorio portata avanti dalla Polizia Municipale di Pozzuoli, con particolare attenzione alla tutela ambientale e al contrasto dell’abbandono e della gestione illecita dei rifiuti.

IL SEQUESTRO – Nella stessa giornata, il Nucleo Ecologia ha effettuato un ulteriore intervento in via Pietrarse, dove è stata individuata un’altra area agricola interessata dalla presenza di numerosi rifiuti, tra cui materiali plastici, tessili, lignei ed edili, componenti ferrosi e veicoli privi di targa. Anche in questo caso gli operanti hanno proceduto al sequestro dei rifiuti.

La Polizia Municipale di Pozzuoli proseguirà le attività di accertamento e monitoraggio delle aree del territorio maggiormente esposte al rischio di abbandono e accumulo illecito di rifiuti.