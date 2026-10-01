Bradisismo, oltre 5.700 sfollati a Pozzuoli

POZZUOLI – Sono 5.737 le persone attualmente sgomberate a Pozzuoli a seguito della scossa di magnitudo 4.7 del 31 luglio scorso, a seguito di 871 ordinanze, diffide e altri provvedimenti emesse finora dal comune. Attualmente sono 2.444 i nuclei familiari rimasti senza casa, mentre tra gli sfollati 3.863 hanno richiesto il CAS, 115 sono ospiti in strutture alberghiere e 1.759 non hanno richiesto assistenza al Comune. In merito agli aiuti economici, 1.598 nuclei familiari, al netto delle richieste duplicate, hanno presentato domanda per il Contributo di autonoma sistemazione (CAS), per un totale di 3.863 persone, di cui 810 over 65 e 571 con disabilità.