POZZUOLI/ «Cosa ci fanno questi tralicci vicino alle nostre case?»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Buongiorno, stamattina sono venuto per fare un sopralluogo nel mio appartamento sito in Via Chiaro 11 a Pozzuoli (Gerolomini) e ho notato il posizionamento di una nuova struttura metallica sui binari della nuova linea ferroviaria. Tuttavia però ho anche constatato che, nonostante la dismissione delle vecchie rotaie, i tralicci (vedi foto) posizionati sulle stesse e prospicienti ai nostri balconi sono ancora presenti. Onde evitare un danno derivante dal possibile crollo di questi tralicci oramai in disuso, si richiede la rimozione in tempi brevissimi. Un’eventuale nuova scossa potrebbe creare seri danni, che vanno assolutamente evitati.» (Ciro L.)