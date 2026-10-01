“Bradisismo, il tempo è scaduto”: Pozzuoli si prepara alla manifestazione di Roma

POZZUOLI – Domani (venerdì alle ore 10.00) presso la Darsena di Pozzuoli conferenza stampa dei promotori della manifestazione di giovedì 8 ottobre a Roma, indetta dai comitati sotto il nome di “Campi Flegrei uniti nella lotta” e aperta all’adesione di cittadini, forze sociali e sindacali, istituzioni locali dei Comuni di Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida, Quarto e Napoli. Nel corso della conferenza stampa, verrà distribuito il documento dal titolo “Bradisismo, il tempo è scaduto”, con le rivendicazioni della protesta, diretta verso i palazzi istituzionali in vista delle nuove misure annunciate dal governo per i Campi Flegrei e saranno illustrati i dettagli organizzativi e le modalità di partecipazione alla manifestazione.