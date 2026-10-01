Sicurezza, Musumeci prende ad esempio Pozzuoli «Su 500mila persone in mille hanno partecipato alle esercitazioni»

POZZUOLI – «Noi italiani siamo abituati a chiedere sicurezza, consumiamo sicurezza ma non siamo chiamati a produrre. Porto sempre un esempio eloquente, i Campi Flegrei, sul cui cratere risiedono 500mila persone e convivono 3 rischi (vulcanico, sismico e bradisismico). A partecipare alle esercitazioni la prima volta sono state 150 persone, la seconda volta 1.000». Lo afferma il ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci, alla conferenza Ance dal titolo “Città del futuro”. Musumeci ha poi aggiunto «Il lavoro che dobbiamo fare non è solo normativo- spiega- è innanzitutto di coscienza, dobbiamo rimuovere un ostacolo culturale, una tara antropologica, per cui possiamo fare tutto sul territorio, convinti che ogni desiderio diventa un diritto. Non è così, non tutti i desideri sono un diritto».