«Il grande bluff delle spiagge libere a Bacoli»: associazione presenta esposto alla Corte dei Conti

BACOLI – Si è tenuto domenica l’incontro pubblico “Il nuovo Piano Spiagge è il Futuro di Bacoli” indetto dall’Associazione “Il Pappice”. Con una nutrita partecipazione di attivisti e cittadini, intervenuti con osservazioni e domande, tramite pannelli e pieghevoli, l’Associazione ha spiegato come col nuovo “Piano Spiagge” proposto dall’Amministrazione. “Tre i punti salienti – spiega il Pappice – le “spiagge libere” spariranno dagli arenili più pregiati come Baia, Marina Grande e Miliscola; saranno previste solo su arenili non balneabili, non accessibili, non pregiate in violazione delle norme regionali; le “spiagge libere” attuali avranno privati cui il Comune affiderà – come? – il noleggio e la somministrazione.” L’Associazione ha annunciato di aver presentato un esposto alla Corte dei Conti per danno erariale e che presenterà altre osservazioni al Piano ri-adottato. L’Assemblea si è conclusa con una denuncia chiara: “Con questo Piano – riscritto perché giudicato sbagliato da tutti gli Enti – l’Amministrazione abolisce la spiaggia libera a Bacoli. Un Amministrazione che non si confronta coi cittadini in piazza ma preferisce fare convegni autoreferenziali ed elettorali lontani dalla vita reale delle persone e dei lavoratori. Un fallimento!”.