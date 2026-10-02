Giornate FAI a Pozzuoli e Bacoli: riaprono i depositi archeologici del Rione Terra

POZZUOLI/BACOLI – Giornate FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS – in programma sabato 10 e domenica 11 ottobre in 350 città d’Italia, tra cui ci sono i comuni di Pozzuoli e Bacoli. Proprio a Pozzuoli visitabili i Depositi archeologici del Rione Terra. Si tratta di un’apertura straordinaria che permetterà di scoprire i due storici serbatoi progettati da Pier Luigi Nervi, oggi custodi di migliaia di reperti provenienti dal Rione Terra e dall’antica Puteoli. A Bacoli invece il Gruppo FAI Pozzuoli e Campi Flegrei porterà i visitatori alla scoperta di Villa Ferretti, storica dimora affacciata sul Golfo di Pozzuoli e oggi simbolo di rinascita e restituzione alla collettività. Sempre a Bacoli, si potrà visitare anche il “Tempio di Agrippina”. «Siamo giunti alla 15esima edizione di queste giornate organizzate e gestite dai gruppi FAI Giovani. È proprio dall’entusiasmo delle nuove generazione che noi prendiamo quell’energia che ci serve per portare avanti tutte le altre attività che la Delegazione fa durante l’anno», ha commentato Michele Pontecorvo Ricciardi, Presidente Regionale FAI Campania.