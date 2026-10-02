Scuola, ambiente e memoria: all’IC “8 Oriani Diaz” consegnata la borsa di studio “Michele Riondino”

POZZUOLI – All’istituto comprensivo “8 Oriani Diaz” di Pozzuoli è andata in scena la cerimonia di consegna della prima edizione della Borsa di Studio “Michele Riondino”, un appuntamento d’intensa condivisione che ha unito il ricordo affettuoso di una figura cara alla scuola alla promozione della sensibilità ecologica tra le giovani generazioni. A tre studenti meritevoli, Adami Ludovica, Pellone Azzurra e Zannella Giovanni, è stato consegnato un buono informatico, uno strumento concreto destinato a sostenere il loro percorso di studi e la loro formazione digitale. Nel corso della cerimonia è stata inoltrata anche una menzione speciale all’alunna Coppola Anna per l’originalità e la passione dimostrate nel suo elaborato. Durante l’incontro, il Dirigente Scolastico, Roberta Catello, ha espresso profonda gratitudine a nome di tutta la comunità educante: «Questa iniziativa nasce da un gesto di spontanea e immensa generosità. Quando la famiglia e la scuola si uniscono superando i confini del semplice dovere professionale per abbracciare una dimensione di reale solidarietà, significa che la nostra comunità ha radici sane e profonde. Questo dono rappresenta un ponte ideale tra generazioni. Speriamo che questo premio possa essere un ulteriore stimolo per i ragazzi a coltivare le proprie passioni con la stessa responsabilità dimostrata verso l’Ambiente».

LA VICINANZA – All’evento non hanno potuto presenziare per impegni istituzionali il Sindaco e l’Assessore alla Pubblica Istruzione, prof.ssa Mariasole La Rana, la quale ha voluto comunque far pervenire un sentito messaggio d’affetto e vicinanza all’Istituto: «Scegliere di ricordare un componente della comunità scolastica con un evento solenne è un segno importante d’affetto. Ricordare il docente attraverso un’iniziativa volta all’educazione ambientale consente di creare un ponte tra la sfera affettiva e quella educativa: il compito fondamentale della scuola è formare i cittadini del futuro all’insegna del rispetto reciproco e della cura dell’ambiente». La cerimonia si è conclusa tra l’emozione dei presenti, con la consegna dei riconoscimenti e l’auspicio che questo appuntamento possa rinnovarsi negli anni, continuando a valorizzare il merito e la coscienza ecologica dei giovani studenti.